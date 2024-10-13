В Уфе жителя пятиэтажки заподозрили в попытке убить соседа взрывом газа
Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в Уфе задержан по подозрению в покушении на убийство, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, утром 13 октября мужчина «демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру», после чего произошел взрыв с последующим возгоранием.
Мотивом мужчины следствие назвало желание убить соседа из-за личной неприязни. В результате взрыва пострадали сам подозреваемый и женщина, находившаяся в его квартире, значительные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество. Возгорание оперативно ликвидировали.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества), максимальное наказание только по первой из них — до 20 лет лишения свободы.
«В настоящее время продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели», — говорится в сообщении.
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