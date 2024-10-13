 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Уфе жителя пятиэтажки заподозрили в попытке убить соседа взрывом газа

Жителя дома в Уфе после взрыва газа заподозрили в покушении на убийство соседа
Силовики задержали пострадавшего при взрыве бытового газа в жилом доме в Уфе, его заподозрили в покушении на убийство соседа. Инцидент произошел утром 13 октября, несколько квартир получили значительные повреждения

В Уфе жителя пятиэтажки заподозрили в попытке убить соседа взрывом газа
Video

Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в Уфе задержан по подозрению в покушении на убийство, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, утром 13 октября мужчина «демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру», после чего произошел взрыв с последующим возгоранием.

Мотивом мужчины следствие назвало желание убить соседа из-за личной неприязни. В результате взрыва пострадали сам подозреваемый и женщина, находившаяся в его квартире, значительные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество. Возгорание оперативно ликвидировали.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества), максимальное наказание только по первой из них — до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели», — говорится в сообщении.

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Общество
Фото:mchsrb01 / Telegram
Взрыв произошел утром 13 октября в пятиэтажном доме № 13/1 на улице Ладыгина. 66-летний подозреваемый был доставлен в ожоговое отделение, а 21-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. Как сообщали в региональном МЧС, 20 жителей дома эвакуировались самостоятельно. Днем на базе школы № 64 по ул. Львовской развернули пункт временного размещения.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Башкортостан Уфа взрыв газа Следственный комитет покушение на убийство подозреваемый уголовное дело
Материалы по теме
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Общество
В пермском Кизеле произошел взрыв газа в жилом доме
Общество
В Дагестане произошел взрыв газа в жилом доме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе»Политика, 18:00
Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной КазахстанаСпорт, 17:59
Пушилин заявил, что часть инфраструктуры Дзержинска утрачена безвозвратноПолитика, 17:56
Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля из-за проблем с мышцейСпорт, 17:56
Децентрализация и фокус на СБП: как развивается рынок интернет-платежейТренды, 17:55
В Узбекистане пригрозили штрафами родителям квадроберовОбщество, 17:38
В Уфе жителя пятиэтажки заподозрили в попытке убить соседа взрывом газаОбщество, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве произошел пожар в «Очаковских банях»Общество, 17:23
Сборная Кубы после проигрыша 0:8 захотела повторный матч с РоссиейСпорт, 17:13
На Украине уклонист установил растяжку с гранатой у дома сотрудницы ТЦКПолитика, 17:02
Выступавший за сборную Великобритании бегун умер в 28 летСпорт, 16:54
Spiegel узнал, что Байден приедет в Германию после переноса «Рамштайна»Политика, 16:35
Собянин назвал объем бюджета на строительство жилья по реновацииГород, 16:32
В Ленобласти 15 человек пострадали на съемках фильмаОбщество, 16:16