Губернатор Ростовской области сообщил о двух сбитых украинских дронах

В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в районе Новошахтинска. По информации главы области, пострадавших и разрушений на земле нет.

Власти Ростовской области периодически сообщают о сбитых в регионе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на 10 октября в области с помощью средств радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 дронов. В частности, военные пресекли атаки в Миллеровском и Каменском районах.