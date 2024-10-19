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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Ростовской области сообщил о двух сбитых украинских дронах

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в районе Новошахтинска. По информации главы области, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Ростовской области ночью сбили десять беспилотников
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Ростовской области периодически сообщают о сбитых в регионе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на 10 октября в области с помощью средств радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 дронов. В частности, военные пресекли атаки в Миллеровском и Каменском районах.

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Военная операция на Украине Ростовская область Василий Голубев
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