Глава Брянской области сообщил о возгорании после атаки семи дронов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Брянскую область с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал губернатор.
В результате взрыва сбитого БПЛА на чердаке нежилого здания начался пожар, отметил Богомаз. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, в результате никто не пострадал.
Ранее глава региона неоднократно сообщал о атаках украинских БПЛА на Брянскую область. 18 октября в 23:08 мск он написал об уничтожении дрона, менее чем через два часа Богомаз сообщил о втором сбитом беспиотнике.
Позднее губернатор написал об отражении силами противовоздушной обороны атаки на Брянскую область с помощью БПЛА.
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