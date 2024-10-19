Глава Брянской области сообщил о возгорании после атаки семи дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Брянскую область с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал губернатор.

В результате взрыва сбитого БПЛА на чердаке нежилого здания начался пожар, отметил Богомаз. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, в результате никто не пострадал.

Ранее глава региона неоднократно сообщал о атаках украинских БПЛА на Брянскую область. 18 октября в 23:08 мск он написал об уничтожении дрона, менее чем через два часа Богомаз сообщил о втором сбитом беспиотнике.

Позднее губернатор написал об отражении силами противовоздушной обороны атаки на Брянскую область с помощью БПЛА.