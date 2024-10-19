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Военная операция на Украине ,  
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Глава Брянской области сообщил о возгорании после атаки семи дронов

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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Брянскую область с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал губернатор.

В результате взрыва сбитого БПЛА на чердаке нежилого здания начался пожар, отметил Богомаз. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, в результате никто не пострадал.

Богомаз сообщил об отражении атаки дронов на Брянскую область
Политика

Ранее глава региона неоднократно сообщал о атаках украинских БПЛА на Брянскую область. 18 октября в 23:08 мск он написал об уничтожении дрона, менее чем через два часа Богомаз сообщил о втором сбитом беспиотнике.

Позднее губернатор написал об отражении силами противовоздушной обороны атаки на Брянскую область с помощью БПЛА.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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