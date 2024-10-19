Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион
Силы противовоздушной обороны отражают атаку на Брянскую область с помощью БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.
Глава области также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.
Ранее Богомаз сообщил об атаке двух беспилотников на регион. Об уничтожении первого дрона он написал 18 октября в 23:08 мск. Второй БПЛА сбили 19 октября в 00:32 мск.
В Минобороны отчитались, что 18 октября в 22:35 мск над областью уничтожили украинский беспилотник.
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