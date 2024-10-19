Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регион

Силы противовоздушной обороны отражают атаку на Брянскую область с помощью БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

Глава области также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее Богомаз сообщил об атаке двух беспилотников на регион. Об уничтожении первого дрона он написал 18 октября в 23:08 мск. Второй БПЛА сбили 19 октября в 00:32 мск.

В Минобороны отчитались, что 18 октября в 22:35 мск над областью уничтожили украинский беспилотник.