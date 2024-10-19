Губернатор Брянской области сообщил о сбитых над регионом двух дронах
Над Брянской областью менее чем за два сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Об уничтожении первого дрона Богомаз написал 18 октября в 23:08 мск. Второй БПЛА сбили 19 октября в 00:32 мск. Пострадавших и разрушений не зафиксировали, добавил глава региона.
По информации Минобороны, 18 октября в 22:35 мск над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник.
Над Брянской областью регулярно сбивают беспилотники. В частности, 17 октября силы ПВО уничтожили шесть дронов. Вечером 14 октября военные сбили сразу 16 дронов над регионом за час.
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