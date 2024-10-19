ТАСС узнал о новых обвиняемых в деле экс-телеведущей «России 1»
В деле обвиняемой в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом в России, внесена в перечень экстремистов) появились новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой и иных неустановленных лиц», — указано в документе.
По информации агентства, в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов проводили обыск у мужа журналистки — Дениса Красильникова, в его отношении готовились возбудить уголовное дело. После смерти Красильникова расследование прекратилось, отметил собеседник ТАСС.
Курбангалеева родилась в Казани, она окончила факультет журналистики Казанского государственного университета (КГУ). С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1».
В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она покинула телеканал. Журналистка несколько лет живет не в России, она ведет свой канал на YouTube и сотрудничает с рядом изданий.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой было возбуждено 11 мая 2024 года. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 — распространение ложной информации о российской армии. В июне МВД объявило Курбангалееву в розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов», в конце июня журналистку объявили иноагентом.
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