В КНДР заявили о возможности объявления войны Южной Корее из-за дронов

Власти КДНР обнаружили рядом с Пхеньяном обломки запущенного со стороны Южной Кореи беспилотника, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на представителя министерства обороны.

Малоразмерный дрон, с помощью которого вели дистанционную разведку, потерпел крушение в районе Сопхо на северо-западе от Пхеньяна. По информации экспертов, сборкой БПЛА занималось командование по эксплуатации беспилотников южнокорейских Вооруженных сил.

«Судя по разряженному аккумулятору и количеству топлива, оставшегося в БПЛА, было подсчитано, что он использовался не менее 5–7 дней», — говорится в сообщении.

По информации северокорейских военных, беспилотник использовали для разбрасывания листовок.

Представитель министерства обороны КНДР отметил, что Генштаб Корейской народной армии принял решение о сохранении состояния полной боеготовности артиллерийских соединений и частей рядом с границей с Южной Кореей. В ведомстве добавили, что следующий удар южнокорейских БПЛА в Пхеньяне будут считать объявлением войны и поводом для ответных действий.

В конце мая КНДР начала отправлять мусор в Южную Корею. В ответ группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР воздушные шары с листовками, осуждающими действия соседа. Кроме того, Сеул решил возобновить вещание из громкоговорителей на границе. Таким образом, жители приграничных районов смогут услышать запрещенный в КНДР k-pop, а также новости и другие южнокорейские передачи.

Всего с конца мая Северная Корея более 22 раз запустила около 5,5 тыс. воздушных шаров. В конце сентября Сеул пригрозил соседней стране решительными военными мерами в ответ на подобные инциденты.