В Сеуле пообещали решительные меры в ответ на пуск КНДР шаров с мусором

Солдаты проверяют воздушный шар с мусором в Сеуле, Южная Корея, июнь 2024 года (Фото: Ministry of National Defense (South Korea) / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Южной Кореи примут решительные военные меры, если КНДР не прекратит запуск воздушных шаров с мусором. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

«Вооруженные силы страны пойдут на жесткие меры, если Северная Корея перейдет черту с ее продолжающейся кампанией по запуску мусорных шаров или нанесет серьезный ущерб южнокорейскому народу», — говорится в сообщении.

В комитете не уточнили, какие именно шаги предпримут военные в отношении Пхеньяна и каким образом он должен перейти черту, чтобы последовал соответствующий ответ.

КНДР отправляет мусор в Южную Корею с конца мая. В ответ Сеул решил возобновить вещание из громкоговорителей на границе. Таким образом, жители приграничных районов смогут услышать запрещенный в КНДР k-pop, а также новости и другие южнокорейские передачи.

Последний раз аналогичный инцидент произошел 20 сентября. Воздушный шар с мусором приземлился на территории правительственного комплекса Южной Кореи в Сеуле. Шар нашли на парковке перед главным входом. Внутри был бытовой мусор, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне. Всего с конца мая Северная Корея более 22 раз запустила около 5,5 тыс. воздушных шаров.