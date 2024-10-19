Зеленский заявил об оттоке молодежи на Украине из-за боевых действий
На Украине есть проблема с оттоком молодых людей из страны на фоне мобилизации, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона, передает «24 канал».
«Такие люди есть. Кто может выезжать из страны по закону, выезжают. В любом случае во время войны отток людей есть», — заявил украинский президент.
По словам Зеленского, западные партнеры ждут от властей страны снижения возраста мобилизации. На Украине нет планов мобилизации граждан с 18 лет, подчеркнул политик.
При этом Зеленский отметил, что у министерства обороны есть инструмент для приема на службуграждан младше 25 лет — контракт. Подписавшие документ добровольцы в возрасте до 24 лет могут пойти в армию, добавил президент Украины.
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили с 24 февраля 2022 года. В середине мая 2024 года ее ужесточили. В частности, снизили минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет с верхним порогом 60 лет. После ужесточения мобилизации темпы призыва выросли, в стране увеличилось число уклонистов.
В конце августа на Украине ввели режим «воюй или работай». По новым правилам мужчина должен либо идти служить в армию, либо обеспечивать военнослужащих. Таким образом планировалось вывести рынок труда из тени и обеспечить финансирование украинской армии.
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