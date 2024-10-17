Силы ПВО сбили в Брянской области еще два беспилотника

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших и ущерба нет, а на месте работают экстренные службы. Также он поблагодарил военных за защиту территорий.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Ранее в этот же день Богомаз сообщил, что ночью в области были сбиты четыре украинских дрона.

Вечером 14 октября военные сбили сразу 16 дронов над Брянской областью за час.