Силы ПВО сбили в Брянской области еще два беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил губернатор.
Богомаз уточнил, что пострадавших и ущерба нет, а на месте работают экстренные службы. Также он поблагодарил военных за защиту территорий.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
Ранее в этот же день Богомаз сообщил, что ночью в области были сбиты четыре украинских дрона.
Вечером 14 октября военные сбили сразу 16 дронов над Брянской областью за час.
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