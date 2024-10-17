 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили в Брянской области еще два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — заявил губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших и ущерба нет, а на месте работают экстренные службы. Также он поблагодарил военных за защиту территорий.

В Брянской области сбили два беспилотника
Политика
Фото:Google Maps

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Ранее в этот же день Богомаз сообщил, что ночью в области были сбиты четыре украинских дрона.

Вечером 14 октября военные сбили сразу 16 дронов над Брянской областью за час.

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
БПЛА Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили три беспилотника
Политика
Над Брянской областью за час сбили 16 беспилотников
Политика
В Брянской области сбили два беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В Челябинской области священник убил мужа учительницыОбщество, 15:35
ЕЦБ в третий раз понизил процентные ставкиИнвестиции, 15:31
Роналду второй раз подряд обошел Месси по доходам в рейтинге ForbesСпорт, 15:27
В Севастополе объявили воздушную тревогуПолитика, 15:24
Армяне среди причин эмиграции назвали Пашиняну хаш, прически и сережкиОбщество, 15:21
Как проходит цифровизация проектов в сфере туризма и образованияОтрасли, 15:20
«Полипласт Новомосковск» поддержит проведение игр по следж-хоккеюПресс-релиз, 15:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 15:18
При восстановлении разрушенного жилья разрешили выходить за рамки бюджетаНедвижимость, 15:17
В ЦБ объяснили, как будет работать «период охлаждения» по потребкредитамФинансы, 15:12
«Софтлайн» запланировала обратный выкуп 5% акцийИнвестиции, 15:06
Премьер Словакии предложил не «морализировать» и продавать оружие УкраинеПолитика, 15:06
Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождениеОбщество, 15:06
Заммэра Багреева назвала ключевые факторы роста производительности трудаГород, 15:00