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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью за час сбили 16 беспилотников

Минобороны: ПВО за час сбила 16 беспилотников над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были перехвачены в период с 18:50 до 20:00 мск.

Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Двумя днями ранее, 12 октября, дроны ВСУ атаковали село Устинка в Белгородской области. В результате двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Брянская область беспилотники дроны Александр Богомаз Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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