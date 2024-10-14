Минобороны: ПВО за час сбила 16 беспилотников над Брянской областью

Над Брянской областью за час сбили 16 беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были перехвачены в период с 18:50 до 20:00 мск.

Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Двумя днями ранее, 12 октября, дроны ВСУ атаковали село Устинка в Белгородской области. В результате двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.