Над Брянской областью за час сбили 16 беспилотников
Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дроны были перехвачены в период с 18:50 до 20:00 мск.
Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине.
Двумя днями ранее, 12 октября, дроны ВСУ атаковали село Устинка в Белгородской области. В результате двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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