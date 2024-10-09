В Одессе раздались взрывы
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе раздались звуки взрывов. Он попросил горожан оставаться в безопасных местах.
В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил об обстреле.
Воздушная тревога объявлена не только в Одесской, но и в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают украинские сервисы, отслеживающие сигналы тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов