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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе раздались звуки взрывов. Он попросил горожан оставаться в безопасных местах.

В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил об обстреле.

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Воздушная тревога объявлена не только в Одесской, но и в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают украинские сервисы, отслеживающие сигналы тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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