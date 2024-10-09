В Одессе раздались взрывы

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе раздались звуки взрывов. Он попросил горожан оставаться в безопасных местах.

В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил об обстреле.

Воздушная тревога объявлена не только в Одесской, но и в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают украинские сервисы, отслеживающие сигналы тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.