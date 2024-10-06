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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием близ Одессы

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием близ Одессы
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Российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по пришедшему из Европы контейнеровозу со снарядами для украинской армии, объект уничтожен, доложило Минобороны. Удар нанесли при разгрузке боеприпасов.

Ведомство перед этим отчиталось об ударе по базе с горючим в Одессе.

Власти Одесской области сообщили о ночных взрывах и одном пострадавшем. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса Одесская область Украина «Искандер-М» Минобороны
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