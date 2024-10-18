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Политика ,  
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СК объяснил обыски в псковском отделении «Яблока»

Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов)
Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Обыски в псковском отделении «Яблока» связаны с делом в отношении заместителя председателя партии Льва Шлосберга (включен в реестр иноагентов), который подозревается в том, что повторно не проставил маркировку в распространяемых им материалах, сообщили РБК в управлении Следственного комитета (СК) по Псковской области.

Обыски в отделении партии провели следователи СК вместе с сотрудниками центра МВД по противодействию экстремизму при содействии СОБРа.

«Изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — указали в ведомстве.

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Ранее об обысках в псковском отделении партии заявили в самом «Яблоке». Там сказали, что изъяты офисная техника и личные ноутбуки сотрудников.

В октябре обыски прошли дома у Шлосберга; в СК указывали, что против него заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Шлосберг вину не признал, дал подробные ответы на вопросы следователя, все требования законодательства, связанные с внесением в реестр «иноагентов», он исполняет и продолжает оспаривать статус в суде, подчеркнули в партии.

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Елена Степанова Елена Степанова
Лев Шлосберг партия Яблоко Псковская область иноагент уголовное дело обыски
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