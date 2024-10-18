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Вся Куба осталась без света из-за аварии

Вся Куба осталась без света из-за аварии на ТЭЦ в Матансасе
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

На Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы страны в результате выхода из строя местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Матансасе, сообщает Министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х.

«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18:00 мск. — РБК) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над ее восстановлением», — говорится в сообщении.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес накануне поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу поставить в известность население острова о чрезвычайной энергетической ситуации. Об этом он написал на своей странице в X.

Основной причиной произошедшего Бермудес назвал усиление санкций США против Кубы, которые препятствуют импорту топлива и других необходимых ресурсов.

Пресс-служба ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную сообщила, что в большинстве отелей Кубы, в которых размещаются российские туристы, работают генераторы, поэтому ситуация с отключением электроэнергии на острове их не затронула.

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Первые санкции против Кубы США ввели в 1960 году. Они послужили ответной мерой на конфискацию имущества американских граждан и корпораций на острове после революции. Была установлена торгово-экономическая блокада — почти полное эмбарго на поставки товаров на Кубу.

При нынешнем президенте США Джо Байдене США продолжили ужесточать санкции. Вашингтон вводил санкции против кубинских компаний и граждан, в том числе из-за импорта нефти из Венесуэлы и подавления антиправительственных протестов, которые проходили в июле 2021 года.

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