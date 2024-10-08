Власти Кубы запросили статус страны-партнера в БРИКС

Гавана, Куба (Фото: Thomas Dressler / imagebroker.com / Global Look Press)

Куба направила официальный запрос о присоединении в качестве страны-партнера к БРИКС. Об этом заявил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети X.

«Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве «страны-партнера» в письме президенту России Владимиру Путину», — написал Перейра.

Представитель кубинского МИДа назвал БРИКС ключевым игроком в глобальной геополитике и надеждой для стран Юга.

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». Он рассказывал, что заявки о присоединении к организации делались по-разному: в виде письменных и устных обращений. О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств, в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.