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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о возведении ВСУ бетонных укреплений в Судже

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский военнослужащий проходит мимо кинотеатра &laquo;Дружба&raquo;, поврежденного в результате боевых действий, Суджа, Курская область, Россия
Украинский военнослужащий проходит мимо кинотеатра «Дружба», поврежденного в результате боевых действий, Суджа, Курская область, Россия (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В городе Суджа Курской области украинские военные начали торопливо возводить бетонные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По словам собеседника агентства, сооружения, которые возводит украинская армия, низкого качества.

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — рассказал собеседник.

Город Суджа находится на юго-западе Курской области. Расстояние от города до Курска — 105 км, а до границы с Украиной — 9 км. По данным федеральной службы государственной статистики на 27 апреля 2024 года, численность населения города составляет 4941 человек.

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Фото:Reuters

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о ходе вооруженного конфликта в регионе.

В середине сентября ведомство объявило, что заняло в Суджанском районе село Борки, а также деревню Успеновка в Кореневском районе. Позднее, 9 октября, Минобороны объявило, что освободило также деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, которые находятся в Суджанском районе.

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Курская область Суджа укрепления ВСУ
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