ТАСС узнал о возведении ВСУ бетонных укреплений в Судже
В городе Суджа Курской области украинские военные начали торопливо возводить бетонные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.
По словам собеседника агентства, сооружения, которые возводит украинская армия, низкого качества.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — рассказал собеседник.
Город Суджа находится на юго-западе Курской области. Расстояние от города до Курска — 105 км, а до границы с Украиной — 9 км. По данным федеральной службы государственной статистики на 27 апреля 2024 года, численность населения города составляет 4941 человек.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о ходе вооруженного конфликта в регионе.
В середине сентября ведомство объявило, что заняло в Суджанском районе село Борки, а также деревню Успеновка в Кореневском районе. Позднее, 9 октября, Минобороны объявило, что освободило также деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, которые находятся в Суджанском районе.
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