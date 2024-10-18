В SR Space заявили о подорожании на 30% спутников в России из-за санкций

Олег Мансуров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Введенные против России санкции серьезно усложнили и привели к удорожанию производства спутников в России, заявил изданию «Коммерсантъ» основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров.

«Санкции и ограничения на экспорт технологий значительно ограничили возможности для некоторых стран по доступу к компонентам и технологиям. <...>. В результате стоимость спутниковых аппаратов в России возросла на 20–30%», — рассказал Мансуров.

Бизнесмен отметил, что многие компоненты, от процессоров до специализированных микросхем для работы в экстремальных условиях космоса, до введения санкций поставлялись из-за границы. Однако теперь Россия вынуждена или начинать производить их сама, или искать их аналоги в странах, не связанных санкционными обязательствами.

SR Space — частная российская космическая компания, разработчик суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок.

Положение осложняется еще и тем, что различные ограничения вводят даже потенциальные партнеры, такие как Китай и Индия.

По словам Мансурова, рост цен на компоненты и увеличение расходов на поддержание пусковых комплексов привели к повышению стоимости самих запусков.

«Если ранее стоимость пуска среднего спутника могла варьироваться от $60 млн до $80 млн, сейчас она может достигать $100 млн в зависимости от типа аппарата и условий запуска», — привел пример эксперт.

В 2023 году глава «Роскосмоса» Юрий Борисов предупреждал, что Россия к 2030 году может опуститься на седьмое месте на мировом рынке космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. В начале 2024 года Борисов заявил, что без реальных рыночных ситуаций и прямой выгоды частные инвесторы не пойдут в космическую сферу.

В июне текущего года первый заместитель гендиректора «Газпром СПКА» Сергей Масалов заявил, что первые спутники создадут в рамках сотрудничества с частными компаниями. «Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией «Газпром СПКА», начнет работу в июле и в 2025 году планирует выйти на производство двух спутников в неделю», — говорил он.