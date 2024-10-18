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Политика ,  
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Путин заявил о заинтересованности скорее завершить конфликт на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент Владимир Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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