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Путин заявил, что США тащат союзников в Азию «на аркане, как собачек»

Путин: США тащат союзников в Азию «на аркане, как маленьких собачек»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США пытаются втянуть своих союзников в конфликты со странами Азии, не считаясь с их интересами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС. Трансляция велась на канале Кремля на Rutube.

«И никто не хочет у европейцев спрашивать — они вообще хотят ли портить свои отношения с Китаем, влезать туда через структуры НАТО, в Азию. И создавать там ситуацию, которая будет там вызывать обеспокоенность <...> Я знаю, что нет», — сказал Путин.

«Тем не менее их туда как на аркане тащат, как маленьких собачек», — считает президент.

Он также задал риторический вопрос относительно целесообразности постоянных провокаций, связанных с Тайванем.

Путин также считает, что «попытка США сдержать развитие Китая похожа на попытку сказать Солнцу «не вставай». По его мнению, США «лет на 15 опоздали» в попытке сдержать развитие КНР.

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Фото:Feng Li / Getty Images

Накануне США обвинили Китай в решении поддержать Россию в конфликте на Украине. Хотя, как считает постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Китай пытается представить себя как нейтральную страну.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на обвинения, назвав их заведомо ложными и лицемерными.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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