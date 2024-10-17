В Китае после обвинений в помощи России заявили о двойных стандартах США
Обвинения со стороны США в том, что Китай занял сторону России в контексте конфликта на Украине, являются лицемерными, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«США выступают с заведомо ложными обвинениями относительно обычной торговли Китая с Россией в то время, когда сами продолжают оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичные двойные стандарты, это чрезвычайно лицемерно и безответственно», — заявил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Китай продолжает выступать за проведение мирных переговоров, а также будет защищать свои права и интересы, когда его хотят сделать «козлом отпущения».
«Китай будет сотрудничать с Россией, чтобы всегда быть друг для друга добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами», — заключил Лю Пэнъюй.
Накануне постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что КНР «положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию» в конфликте на Украине. Она обвинила Пекин в поставках Москве товаров двойного назначения, которые используются в военных целях.
Власти Китая неоднократно опровергали поставки вооружений России. В Кремле говорили, что им нечего добавить к позиции китайской стороны, а в МИДе назвали данные о помощи Пекина дезинформацией.
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