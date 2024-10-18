При подрыве машины в центре Луганска погиб человек

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Один мужчина погиб при подрыве автомобиля в центре Луганска, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее «Луганскинформцентр» сообщил о ДТП возле театра на улице Оборонной. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали взрыв.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в телеграм-канале фото обгоревшей машины белого цвета и добавил, что произошел взрыв, водитель автомобиля погиб.

В СК заявили, что возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого были повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина.

Следователи проводят осмотр места происшествия, были назначены судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая.