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Политика ,  
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При подрыве машины в центре Луганска погиб человек

При подрыве машины в центре Луганска погиб человек
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Один мужчина погиб при подрыве автомобиля в центре Луганска, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее «Луганскинформцентр» сообщил о ДТП возле театра на улице Оборонной. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали взрыв.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в телеграм-канале фото обгоревшей машины белого цвета и добавил, что произошел взрыв, водитель автомобиля погиб.

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Фото:ГСУ СК России по г. Москве

В СК заявили, что возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого были повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина.

Следователи проводят осмотр места происшествия, были назначены судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая.

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Луганск подрыв автомобиля взрыв Следственный комитет уголовное дело ЛНР
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