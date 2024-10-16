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Саммит БРИКС ,  
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Песков рассказал о подготовленных к саммиту БРИКС предложениях России

Сюжет
Саммит БРИКС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Инициативы, которые Россия предложит на саммите БРИКС, связаны с приоритетами, которые Москва обозначила в рамках своего председательства в организации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нужно идти по приоритетам российского председательства. Это связано именно со взаимодействием в рамках БРИКС по разным направлениям: это направление и гуманитарное, и экономическое, и финансовое, и парламентское», — сказал пресс-секретарь президента.

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Фото:Наталия Шатохина / Global Look Press

Он отметил, что эти приоритеты всем «хорошо известны» и «неоднократно формулировались» на прошедших международных ведомственных мероприятиях, а также на брифинге помощника президента России Юрия Ушакова в преддверии саммита БРИКС. 

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.

В 2024 году Россия является председателем объединения.

Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в БРИКС приняли решение «взять паузу» по вопросу вступления в объединение новых членов. По его словам, организация разрабатывает систему категорий стран-партнеров.

Ушаков во время своего октябрьского брифинга заявил, что это — наиболее подходящая формула для расширения БРИКС, учитывая, что количество стран-членов объединения уже резко увеличилось до десяти.

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