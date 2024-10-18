В Красноярске прозванный квадробером учитель физики уволился из школы

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Учитель физики, которого назвали квадробером в социальных сетях, уволился из красноярской школы № 147. Об этом РЕН ТВ сообщил директор школы Роман Кузьмин.

«Учитель этот никакого отношения к квадроберам не имеет (...). Проработал он около года, ушел в частную школу. Он просто проводил физминутки. На четвереньках и так далее он никогда не вел уроки, обычный педагог», — сказал Кузьмин.

Об увольнении педагога также написал телеграм-канал Baza. Учитель — Виктор Касьянов — преподавал старшеклассникам физику. Телеграм-канал писал, что, по словам коллег и учеников, учитель нестандартно подходил к работе: стоял на парте, прыгал, как квадробер. Baza также опубликовала видео, где педагог изображает собачий лай.

Руководство школы заявило, что Касьянов просто проводил для учеников физминутки в творческой форме, у него не было дисциплинарных взысканий. Жалоб на проведение уроков также не поступало.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это вид активности, когда люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

В Госдуме сейчас обсуждается предложение лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети стали увлекаться квадробикой.

Заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, это направление нуждается в дальнейшем изучении.