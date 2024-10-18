Путин заявил, что Россия максимально открыта для сотрудничества
Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Делового форума БРИКС.
По его словам, Россия формирует "комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса", в то числе для российского и для иностранного. Также Россия предоставляет условия "для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа". "В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами", - добавил президент.
Деловой форум БРИКС проходит 17-18 октября 2024 года в Москве. Это одно из мероприятий, приуроченных к году председательства России в БРИКС. Ключевым мероприятием станет саммит глав стран БРИКС в Казани 22-24 октября.
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