Суд приговорил россиянина к 16 годам за попытку взрыва на железной дороге

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россиянину вынесли приговор по статье о государственной измене за попытку совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры в Белгородской области, сообщили РБК в пресс-службе ФСБ Белгородской области.

В спецслужбе уточнили, что осужденный был задержан с поличным.

«Собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России, задержанному с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, обвиняемый достал спрятанную взрывчатку с намерением совершить подрыв железнодорожного объекта в Белгородской области, затем его задержали силовики.

Уголовное дело расследовано по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по статье 275 о государственной измене.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, три года из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

Пресс-службы региональных железных дорог периодически сообщают о попытках «вмешательства» в работу объектов инфраструктуры. В сентябре локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, сообщили в ЮВЖД.

В марте 2024 года в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. В сентябре взорвали объекты на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области, движение поездов по нему приостановили.