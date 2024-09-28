В Самарской области произошел взрыв на мосту

Взрыв произошел на мосту в районе города Кинель, пострадавших нет, сообщили власти региона

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Самарской области на железнодорожном мосту в районе города Кинель произошел взрыв, движение поездов по нему временно приостановлено, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

На мосту произошло повреждение «островков безопасности», пострадавших при инциденте нет, уточнили в правительстве. Железнодорожные пути повреждений не получили. На место прибыли сотрудники служб безопасности.

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) сообщила о приостановке движения поездов на перегоне между 94 и 103 км железнодорожного полотна «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Там подчеркнули, что на движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияет.