ФАС завела дело из-за рекламы Альфа-банком переводов за 0 рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы счета для бизнеса, которую организация распространяла в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, служба обратила внимание на утверждение «платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей». Когда в метро распространялась реклама с ним, на сайте Альфа-банка было указано, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн руб. в месяц, отметили в ФАС. Эти условия обозначены на сайте кредитной организации до сих пор.
Антимонопольное ведомство посчитало, что банк не указывал «существенные условия финансовых услуг». В ФАС полагают, что подобные действия Альфа-банка могли вводить потребителей в заблуждение. Служба пришла к выводу, что организация нарушила федеральный закон «О рекламе», а именно ч. 7 ст. 5.
В ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» говорится о недопустимости рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации, а потребители вводятся в заблуждение.
В результате ФАС завела дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей. Альфа-банку может грозить административный штраф за нарушение законодательства.
Ст. 14.3. КоАП, регулирующая наказание за нарушение законодательства о рекламе, предусматривает для юридических лиц штрафы на сумму до 500 тыс. руб. за это правонарушение, за исключением отдельных случаев.
РБК направил запрос в Альфа-банк.
В конце августа служба признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и «Яндекс Еды», по условиям которой при оплате заказа в сервисе «Яндекса» картой «Альфа» покупателю начислялся кешбэк 50%. Информация, что максимальный размер выплаты — 500 руб., «размещалась недоступным для восприятия способом», отметили в ведомстве.
В конце июня ФАС также обнаружила нарушения в рекламе Альфа-банка, касающейся отмены комиссий за эквайринг и за переводы для бизнеса. В ведомстве заключили, что существенная информация об ограничениях условий «сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени». По этой причине потребители не имели возможности получить полную информацию о финансовых услугах, постановили в ФАС.
Во всех случаях Альфа-банку выдали соответствующие предписания.
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