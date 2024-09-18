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ФАС завела дело против «Сбера» из-за рекламы «лучшей в стране» кредитки

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Сбербанк SBERP ₽264,47 -0,52% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Сбербанка из-за нарушений в рекламе кредитной карты, сообщила пресс-служба ведомства. В случае установления вины организации грозит штраф.

Ведомство обратило внимание на формулировку в рекламе: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта». Согласно законодательству, при использовании сравнительных характеристик, указывающих на превосходство товара, в рекламе нужно указать объективные критерии сравнения, подчеркнули в ФАС.

В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что СберКарта в июне получила награду в номинации «Лучшая кредитная карта» по результатам исследования, проведенного компанией Frank RG. Организация разрешила банку использовать информацию в своих рекламных целях на территории до июня 2024 года, отметили там.

«Соответственно, в «Сбере» мы опирались на данные официального подтверждения», — добавили в кредитной организации.

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Финансы
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В начале сентября ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредитной карты. В рекламе на уличном стенде говорилось, что карта предоставляет 20 тыс. руб. за покупки бонусом, но объективные критерии сравнения не указали, а сведения о существенных условиях получения бонусов разместили «трудным для восприятия шрифтом».

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Сбербанк ФАС уголовное дело
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