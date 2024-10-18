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Общество ,  
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В Турции в аварии с автобусом погибли семь человек

В ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек, 33 пострадали

В Турции в аварии с автобусом погибли семь человек
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В городе Аксарай в центральной части Турции туристический автобус врезался в ограждение и перевернулся, в результате чего погибли семь человек, еще 33 пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X.

Экскурсионный автобус следовал из Балыкесира в провинцию Невшехир, где находится известный туристический регион Каппадокия. По словам Ерликая, автобус «вылетел за пределы дороги и перевернулся».

На кадрах, которые опубликованы с места аварии, видно, как автобус едет по трассе. В какой-то момент он съезжает на обочину и заваливается на бок в кювет.

Всего в транспортном средстве был 41 пассажир, два водителя и один гид. «К сожалению, в результате аварии погибли семь наших граждан, пострадали 33 наших гражданина, из них двое получили серьезные ранения», — уточнил глава МВД.

В российском посольстве в Анкаре сообщили «РИА Новости», что россиян среди пострадавших в аварии нет.

В Египте перевернулся автобус с российскими туристами
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Ночью 8 октября в городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из России. В автобусе, по разным данным, было от 11 до 14 россиян. Некоторым пассажирам оказали медицинскую помощь на месте, другие обратились к врачам, вернувшись в Россию. По словам одного из пассажиров, водитель не справился с управлением.

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