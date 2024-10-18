Минобороны анонсировало учения с выводом ядерных комплексов на позиции
В ходе учений Бологовского ракетного соединения, которое базируется в Тверской области, стратегические ракетные комплексы «Ярс» планируется вывести на полевые позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения комиссией Командования РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) проводится проверка Бологовского ракетного соединения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, комиссия будет оценивать состояние дел и эффективность работы командования, а также боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления соединения и отдельных частей РВСН.
«Особое внимание планируется уделить отработке специальной комплексной задачи с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции», — отметили в Минобороны.
Также военные в рамках учений должны будут решить вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.
В прошлый раз учения с «Ярсами» проводились в начале июля. Тогда российские ракетчики комплексов «Ярс» вышли на патрулирование в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях.
«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
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