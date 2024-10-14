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Политика ,  
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Россия начала совместные с Пакистаном военные учения «Дружба-2024»

Учения пройдут с 14 по 26 октября на базе антитеррористического центра «Пабби» в Пакистане. В частности, военные отработают взаимодействие при уничтожении незаконных вооруженных формирований в горной местности
Российско-пакистанские тактические учения &laquo;Дружба-2024&raquo;
Российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024» (Фото: Минобороны России / Telegram)

Россия начала совместные с Пакистаном военные учения «Дружба-2024»
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В Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024», сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Церемония открытия прошла на базе национального антитеррористического центра «Пабби». Она началась с поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов двух стран. Во время мероприятия представитель сухопутных войск пакистанской армии произнес приветственную речь, в которой отметил важность стратегического партнерства и дружбы России и Пакистана и положительное влияние этого фактора на безопасность в регионе.

Учения пройдут с 14 по 26 октября на базе центра «Пабби» в Пакистане. В маневрах примут участие военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отметили в Минобороны. Их доставили к месту проведения учений на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России накануне.

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Фото:As1 Amber Mayall Raf / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ходе учений российские и пакистанские военные отработают взаимодействие при уничтожении незаконных вооруженных формирований в горной местности. Также они будут практиковаться в ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.

Совместные тактические учения направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, отметили в Минобороны.

Совместные с Пакистаном учения «Дружба» проводятся с 2016 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пакистан военные учения Минобороны
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