Бастрыкин рассказал, как СК выяснил механизм убившей Татарского бомбы

Кафе "Стрит-бар", где вечером 2 апреля произошел взрыв, 2023 год (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

По делу о гибели военкора Владлена Татарского экспертиза установила способ активации взрывного устройства по его частям, найденным на месте происшествия. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

«Сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сообщил Бастрыкин.

Он также отметил, что по изъятым видеозаписям следователи восстановили маршрут передвижения Дарьи Треповой до прихода в кафе и после совершения преступления.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В тот день там проходила творческая встреча Татарского, куда пришла Трепова. Она подарила военкору статуэтку в виде бюста его самого, которая позже взорвалась у него в руках.

Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы. Следствие заявило, что она действовала, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». Девушка говорила, что не знала о взрывчатке в статуэтке и не желала военкору смерти.