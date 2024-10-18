Бастрыкин рассказал, как СК выяснил механизм убившей Татарского бомбы
По делу о гибели военкора Владлена Татарского экспертиза установила способ активации взрывного устройства по его частям, найденным на месте происшествия. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
«Сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сообщил Бастрыкин.
Он также отметил, что по изъятым видеозаписям следователи восстановили маршрут передвижения Дарьи Треповой до прихода в кафе и после совершения преступления.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В тот день там проходила творческая встреча Татарского, куда пришла Трепова. Она подарила военкору статуэтку в виде бюста его самого, которая позже взорвалась у него в руках.
Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы. Следствие заявило, что она действовала, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». Девушка говорила, что не знала о взрывчатке в статуэтке и не желала военкору смерти.
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