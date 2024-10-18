Гладков сообщил об абсолютном контроле российских сил над Журавлевкой
Село Журавлевка в Белгородском районе находится под абсолютным контролем российских военных, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Сейчас [Журавлевка] находится под абсолютным на сегодняшний день, на сегодняшний час, находится под абсолютным контролем ситуации наших военных», — сказал Гладков, отметив, что ситуация в населенном пункте является сложной с 22 февраля 2022 года.
Село Журавлевка находится у самой границы с Украиной, между Белгородом и Харьковом: расстояние до первого города — 50 км, второго — 40 км. В селе жили около 1,2 тыс. человек. С весны 2022 года в село запрещен въезд, власти докладывали о регулярных обстрелах.
Больше месяца назад, 10 сентября, Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУ. Губернатор назвал ситуацию в селе непростой, так как там идут бои, и призвал не верить «непроверенным новостям из странных источников информации».
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов