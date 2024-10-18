Гладков сообщил об абсолютном контроле российских сил над Журавлевкой

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Село Журавлевка в Белгородском районе находится под абсолютным контролем российских военных, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сейчас [Журавлевка] находится под абсолютным на сегодняшний день, на сегодняшний час, находится под абсолютным контролем ситуации наших военных», — сказал Гладков, отметив, что ситуация в населенном пункте является сложной с 22 февраля 2022 года.

Село Журавлевка находится у самой границы с Украиной, между Белгородом и Харьковом: расстояние до первого города — 50 км, второго — 40 км. В селе жили около 1,2 тыс. человек. С весны 2022 года в село запрещен въезд, власти докладывали о регулярных обстрелах.

Больше месяца назад, 10 сентября, Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУ. Губернатор назвал ситуацию в селе непростой, так как там идут бои, и призвал не верить «непроверенным новостям из странных источников информации».