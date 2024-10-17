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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В больнице в Белгородской области скончался мужчина, который получил ранения при атаке беспилотника 12 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня в городской больнице № 2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжелое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, мужчине сделали операцию, как только он поступил в больницу. Однако последствия ранений оказались несовместимы с жизнью. Власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь, подчеркнул Гладков.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных силы Украины.

Так, при атаке беспилотника 12 октября на село Устинка, как сообщал губернатор, были ранены три мирных жителя. Тогда у женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы.

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Белгородская область Вячеслав Гладков погибший БПЛА
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона
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Три мирных жителя пострадали при атаке дрона в Белгородской области
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