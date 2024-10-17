В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона
В больнице в Белгородской области скончался мужчина, который получил ранения при атаке беспилотника 12 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сегодня в городской больнице № 2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжелое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района», — написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил губернатор, мужчине сделали операцию, как только он поступил в больницу. Однако последствия ранений оказались несовместимы с жизнью. Власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь, подчеркнул Гладков.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных силы Украины.
Так, при атаке беспилотника 12 октября на село Устинка, как сообщал губернатор, были ранены три мирных жителя. Тогда у женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов