В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В больнице в Белгородской области скончался мужчина, который получил ранения при атаке беспилотника 12 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня в городской больнице № 2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжелое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, мужчине сделали операцию, как только он поступил в больницу. Однако последствия ранений оказались несовместимы с жизнью. Власти окажут семье погибшего всю необходимую помощь, подчеркнул Гладков.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных силы Украины.

Так, при атаке беспилотника 12 октября на село Устинка, как сообщал губернатор, были ранены три мирных жителя. Тогда у женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы.