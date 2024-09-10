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Политика ,  
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Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Журавлевка находится под контролем России, там «нет врага».

Губернатор отметил, что в селе никого из жителей нет, «ситуация непростая, идут бои». При этом Гладков попросил не верить «непроверенным новостям из странных источников информации».

Журавлевку ранее упомянул в комментарии к своему посту волонтер, советник главы Курской области Роман Алехин. Он рассуждал о планах Запада по мирному урегулированию, упомянув о «возврате захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей». В ответ на комментарий, о каких территориях в Белгородской области идет речь, Алехин ответил: «уточните, например, про Журавлевку».

Материал дополняется.

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