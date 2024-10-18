Грушко ответил на заявления Польши о готовности сбивать российские ракеты

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Заявления польских властей о возможности перехвата американской ПРО российских ракет являются опрометчивыми, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал он.

Так замминистра иностранных дел прокомментировал слова главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что база ПРО в польском поселке Редзиково предназначена в том числе для уничтожения «летящих в сторону Польши» российских ракет.

Решение о строительстве американской базы ПРО в Редзиково приняли в 2009 году, в то время Штаты возглавлял Барак Обама. Такой шаг в Вашингтоне объяснили угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.

Российские власти критикуют США за размещение систем ПРО у своих границ — Редзиково расположен в 200 км от Калининградской области. По словам президента Владимира Путина, размещение американских систем ПРО в Европе является наращиванием ядерного потенциала, а вовсе не защитой.

Он отметил, что, совершая подобные действия, США нарушают договор о ракетах средней и малой дальности. Через три года после этого и США, и Россия вышли из договора.