Грушко ответил на заявления Польши о готовности сбивать российские ракеты
Заявления польских властей о возможности перехвата американской ПРО российских ракет являются опрометчивыми, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал он.
Так замминистра иностранных дел прокомментировал слова главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что база ПРО в польском поселке Редзиково предназначена в том числе для уничтожения «летящих в сторону Польши» российских ракет.
Решение о строительстве американской базы ПРО в Редзиково приняли в 2009 году, в то время Штаты возглавлял Барак Обама. Такой шаг в Вашингтоне объяснили угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.
Российские власти критикуют США за размещение систем ПРО у своих границ — Редзиково расположен в 200 км от Калининградской области. По словам президента Владимира Путина, размещение американских систем ПРО в Европе является наращиванием ядерного потенциала, а вовсе не защитой.
Он отметил, что, совершая подобные действия, США нарушают договор о ракетах средней и малой дальности. Через три года после этого и США, и Россия вышли из договора.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов