В Иране заявили, что противоракетные системы США не помогут Израилю

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Если Израиль нанесет удар по объектам Ирана, то получит болезненный ответ, противостоять которому американские системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD не помогут. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

Свою речь Салами произнес во время церемонии прощания с погибшим ️генералом-майором КСИР Аббасом Нилфорушаном.

«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — обратился генерал-лейтенант к Израилю (цитата по ТАСС).

По его словам, Израилю не следует рассчитывать на ПРО THAAD, так как Иран способен успешно с ней справиться.

Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Тогда ЦАХАЛ нанесла массированный удар по центральному штабу «Хезболлы» в районе Дахия. Вместе с замглавой КСИР при ударе погиб лидер шиитского движения Хасан Насралла.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном. В ответ 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар.