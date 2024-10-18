Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»
Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к руководителю норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом пишет норвежский портал E24 со ссылкой на директора по коммуникациям организации Марту Скаар.
Сначала бизнесмен заинтересовался приглашением, но затем сообщил, что не сможет присутствовать на ужине.
«Он сказал, что для него это будет сложно и дорого», — отметила Скаар.
Как пишет E24, отношения между Маском и Тангом испортились в июне.
Состояние Маска оценивается в $247,5 млрд. По версии Forbes, в 2024 году он остается самым богатым человеком в мире. В 2023 году он увеличил свой капитал до $234 млрд и возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов