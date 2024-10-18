 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»

Маск отказался ехать в Осло на ужин к норвежскому бизнесмену, заявив, что для него это будет «сложно и дорого». Основатель SpaceX и Tesla, по версии Forbes, является богатейшим человеком в мире с состоянием в $247,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к руководителю норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом пишет норвежский портал E24 со ссылкой на директора по коммуникациям организации Марту Скаар.

Сначала бизнесмен заинтересовался приглашением, но затем сообщил, что не сможет присутствовать на ужине.

«Он сказал, что для него это будет сложно и дорого», — отметила Скаар.

Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку Трампа
Политика
Илон Маск

Как пишет E24, отношения между Маском и Тангом испортились в июне.

Состояние Маска оценивается в $247,5 млрд. По версии Forbes, в 2024 году он остается самым богатым человеком в мире. В 2023 году он увеличил свой капитал до $234 млрд и возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Попова
Осло деловая встреча ужин отказ Илон Маск
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Илон Маск показал роботакси и робофургон
Технологии и медиа
Трамп и Маск пообещали высадку американцев на Марс
Технологии и медиа
В Еврокомиссии назвали Илона Маска «покровителем зла»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
АКОРТ заявила о роли производителей в росте цен на маслоЭкономика, 06:53
ТАСС узнал, что выживший в Охотском море не мог отплывать больше 5 кмОбщество, 06:32
Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95Бизнес, 06:02
Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»Общество, 06:02
РЖД ввела «подъемные» 150 тыс. для машинистов и их помощниковОбщество, 05:34
Страховка, коммуникации, уголь: крупнейшие IPO в истории ИндииОтрасли, 05:10
Волк рассказала о фейковом видео задержания с «ее» голосомОбщество, 05:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.Экономика, 05:01
Число погибших в ДТП с пиротехникой в Амурской области увеличилось до 4Общество, 04:42
«Хезболла» объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с ИзраилемПолитика, 04:35
Сбежавшая из Латвии семья переедет в Смоленскую областьПолитика, 04:20
Жена Гозмана признала вину по делу о контрабандеОбщество, 03:55
Лидеры ЕС заявили о «фактической остановке» включения Грузии в блокПолитика, 03:43
Правительство утвердило правила выплат участникам спецоперацииОбщество, 03:29