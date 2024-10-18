Сбежавшая из Латвии семья переедет в Смоленскую область

Бежавшая из Латвии русскоговорящая семья намерена жить в России в Смоленской области, передают белорусские телеканалы «Беларусь 1» и ОНТ.

«При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области», — заявили в эфире ОНТ.

Как уточнил «Беларусь 1», в Смоленской области жили их предки. После переезда семья намерена жить в сельской местности. В Латвии у них остался 20-летний сын, отказаться от переезда его «заставила любовь».

Семейная пара из Риги решила уехать оттуда, взяв с собой десятерых детей, из-за «дискриминации русскоязычного населения». У них забрали льготы, а потом пригрозили лишить родительских прав. Утром 17 октября их приняли в Белоруссии, у этой страны с Латвией действует безвизовый режим.

За последнее время это не первый случай, когда жители Латвии просят у России убежища. Летом 2024 года латвиец пересек для этого границу в Псковской области. С собой он взял свою дочь. По словам мужчины, в Латвии ему угрожали уголовным преследованием за поездку в Россию.