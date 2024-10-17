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В Белоруссии рассказали о побеге многодетной семьи из Латвии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о побеге многодетной семьи из Латвии
Фото: Пограничный комитет Беларуси
Фото: Пограничный комитет Беларуси

Белоруссия приняла многодетную семью, которая уехала из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

«Семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десятерых детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, они прибыли в Белоруссию, где действует безвизовый режим с Латвией, там им подготовили необходимые документы и отправили в Минск.

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Минск, Белоруссия
«Учитывая сложные жизненные обстоятельства, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь», — заключили в ведомстве.

В июле белорусский МИД объявил о введении безвизового режима для граждан 35 европейских стран «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия». С 2022 года эти условия уже действовали для граждан Литвы, Латвии и Польши.

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Белоруссия Латвия Семья Дети русский язык Госпогранкомитет Белоруссии дискриминация
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