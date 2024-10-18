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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Захарова связала с каннибализмом слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Реакцию нового генсека НАТО Марка Рютте на сообщения об убийстве главы политбюро ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в XVII веке съели своего премьер-министра, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Рютте является бывшим премьер-министром Нидерландов, напомнила она.

«В 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС
Политика
Яхья Синвар

Так Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о том, что он «не будет переживать», если информация об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой.

Об убийстве 61-летнего Яхьи Синвара, который возглавил ХАМАС после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили 17 октября. Позже эту информацию подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщала ранее. Там рассказали, что в секторе Газа ликвидированы три боевика, одним из которых может быть глава политбюро ХАМАС.

Яхья Синвар — один из основателей ХАМАС. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

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Персоны
Мария Захарова НАТО Марк Рютте Каннибализм ХАМАС убийство
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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