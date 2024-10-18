Захарова связала с каннибализмом слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС

Реакцию нового генсека НАТО Марка Рютте на сообщения об убийстве главы политбюро ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в XVII веке съели своего премьер-министра, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Рютте является бывшим премьер-министром Нидерландов, напомнила она.

«В 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Так Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о том, что он «не будет переживать», если информация об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой.

Об убийстве 61-летнего Яхьи Синвара, который возглавил ХАМАС после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили 17 октября. Позже эту информацию подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщала ранее. Там рассказали, что в секторе Газа ликвидированы три боевика, одним из которых может быть глава политбюро ХАМАС.