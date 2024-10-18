Захарова связала с каннибализмом слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС
Реакцию нового генсека НАТО Марка Рютте на сообщения об убийстве главы политбюро ХАМАС не удивляет с учетом прошлого Нидерландов, где в XVII веке съели своего премьер-министра, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.
Рютте является бывшим премьер-министром Нидерландов, напомнила она.
«В 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом... съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны», — написала представитель внешнеполитического ведомства.
Так Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о том, что он «не будет переживать», если информация об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажется правдой.
Об убийстве 61-летнего Яхьи Синвара, который возглавил ХАМАС после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили 17 октября. Позже эту информацию подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац.
О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщала ранее. Там рассказали, что в секторе Газа ликвидированы три боевика, одним из которых может быть глава политбюро ХАМАС.
Яхья Синвар — один из основателей ХАМАС. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
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