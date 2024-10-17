Над Орловской областью сбили 7 беспилотников

Вечером 17 октября над Орловской областью сбили семь украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Еще 7 БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — рассказал губернатор. По его словам, в результате никто не пострадал, повреждений нет.

Клычков подчеркнул, что Орловская область подвергалась массированным атакам «в течение всего дня и ночи».

О еще пяти сбитых дронах Клычков сообщил днем, примерно в 16:00. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над регионом уничтожили шесть БПЛА.

Всего за предыдущую ночь над Россией сбили 13 беспилотников. Кроме Орловской области, дроны попытались атаковать еще два региона: четыре БПЛА уничтожили над Курской областью, три — над Брянской.