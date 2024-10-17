За ночь над российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников
Российские военные сбили за ночь тринадцать дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Орловской областью, четыре — над Курской и три — над Брянской.
Накануне Минобороны отчитывалось о трех сбитых беспилотниках над двумя регионами России, два из них — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской.
Ранее 17 октября утром губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в своем телеграм-канале о трех сбитых над регионом украинских дронах. По его словам, пострадавших и разрушений не было.
С начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. В частности, накануне вечером средства ПВО уничтожили над Орловской областью еще четыре украинских беспилотника. Клычков сообщил, что пострадавших и разрушений также не было.
До этого последний раз дрон над регионом сбивали 10 октября.
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