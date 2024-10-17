УАЗ объяснил, что изменил в машинах после критики

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

После критики качества автомобилей УАЗ, которые поставляют в зону военной операции на Украине, в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) прокомментировали РБК, что завод непрерывно развивает свое производство и переходит на более новые и современные российские компоненты.

«Ульяновский автозавод ведет непрерывную работу по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты», — говорится в сообщении.

Сейчас на заводе занимаются адаптацией двигателей внутреннего сгорания, коробки переключения передач и систем безопасности. Также ужесточили контроль качества — для всех автомобилей, которые поставляют в зону спецоперации, были введены дополнительные пробеговые испытания.

В зону спецоперации отправили новые партии усовершенствованных автомобилей. Как отметила пресс-служба, у них, в частности, увеличили мощность, поставили модифицированную систему подачи/фильтрации топлива, а также устройства для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для радиоэлектронной борьбы и более мощные генераторы.

Ранее Ульяновский автомобильный завод по приглашению сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина провел в регионе технический семинар для военнослужащих по обслуживанию и эксплуатации автомобильной техники УАЗ, отметила пресс-служба.

В сентябре Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляют в зону военной операции на Украине. Он заявил, что завод отправляет на фронт бракованную продукцию.

В пресс-службе «Соллерса» ответили, что в 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компании пришлось начать переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов.