УАЗ объяснил, что изменил в машинах после критики
После критики качества автомобилей УАЗ, которые поставляют в зону военной операции на Украине, в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) прокомментировали РБК, что завод непрерывно развивает свое производство и переходит на более новые и современные российские компоненты.
«Ульяновский автозавод ведет непрерывную работу по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты», — говорится в сообщении.
Сейчас на заводе занимаются адаптацией двигателей внутреннего сгорания, коробки переключения передач и систем безопасности. Также ужесточили контроль качества — для всех автомобилей, которые поставляют в зону спецоперации, были введены дополнительные пробеговые испытания.
В зону спецоперации отправили новые партии усовершенствованных автомобилей. Как отметила пресс-служба, у них, в частности, увеличили мощность, поставили модифицированную систему подачи/фильтрации топлива, а также устройства для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для радиоэлектронной борьбы и более мощные генераторы.
Ранее Ульяновский автомобильный завод по приглашению сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина провел в регионе технический семинар для военнослужащих по обслуживанию и эксплуатации автомобильной техники УАЗ, отметила пресс-служба.
В сентябре Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляют в зону военной операции на Украине. Он заявил, что завод отправляет на фронт бракованную продукцию.
В пресс-службе «Соллерса» ответили, что в 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компании пришлось начать переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов.
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