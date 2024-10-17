Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в 2025 году

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

На заседании Госдумы в четверг, 17 октября, в первом чтении был принят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до ₽22,44 тыс. в месяц.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что в 2025 году соотношение с медианной заработной платой за 2024 год увеличится до 48%. Ее значение за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 руб.

Принятие законопроекта, как отмечается, также поможет повысить заработную плату около 4,2 млн работников. Дополнительные расходы в связи с повышением МРОТ в 2025 году составят 58 млрд руб.

С инициативой об увеличении МРОТ 24 сентября выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Позднее, 14 октября, думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении.

В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб.