Комитет Думы поддержал повышение МРОТ с 2025 года на ₽3 тыс.
Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 руб., передает «РИА Новости».
Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента в конце сентября. Согласно документу, МРОТ будет увеличен с 19 242 руб. до 22 440 руб. с 1 января 2025 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отметил, что индексация МРОТ поможет повысить зарплаты 4 млн работников.
В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб. Министр труда Антон Котяков отмечал, ссылаясь на расчеты правительства, что к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%.
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