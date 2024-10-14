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Новые законы в России ,  
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Комитет Думы поддержал повышение МРОТ с 2025 года на ₽3 тыс.

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Новые законы в России
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 руб., передает «РИА Новости».

Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента в конце сентября. Согласно документу, МРОТ будет увеличен с 19 242 руб. до 22 440 руб. с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отметил, что индексация МРОТ поможет повысить зарплаты 4 млн работников.

Мишустин сообщил об индексации МРОТ на 16,5% с 2025 года
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб. Министр труда Антон Котяков отмечал, ссылаясь на расчеты правительства, что к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%.

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МРОТ увеличение МРОТ профильный комитет правительство
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