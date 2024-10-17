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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что представил «план победы» не для критики

Зеленский не стал реагировать на критику его «плана победы»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать критику, которая обрушилась на представленный им «план победы». Он выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе и заявил, что Украина представила план «не для критики и не для критиков». Издание «Страна» вело трансляцию выступления.

Журналисты, спрашивая у Зеленского о «плане победы», отметили, что недовольные им политики не нашли в документе ничего, что Украина могла бы сделать для союзников, — только требования к другим странам.

«Видите ли, сейчас мы в Брюсселе, и вокруг нас партнеры и друзья. Не так, как было в самом начале войны. Тогда вокруг нас были только российские войска. <…> Люди делятся своими идеями, аналитикой и так далее. Большое им спасибо», — отметил украинский лидер. По его словам, главное преимущество этого плана заключается в том, что он зависит не от воли России, а только от воли партнеров Киева.

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В середине октября Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов. Среди них — приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Также план содержит тайные приложения, их обнародовать не будут.

Российские власти назвали «план победы» «замаскированным» перечнем действий США по продолжению конфликта.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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