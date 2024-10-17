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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

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