Воздушная тревога в Севастополе продлилась 12 минут
Жителям Севастополя и окрестностей рекомендовали спрятаться в укрытия из-за опасности ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сказано в сообщении в его телеграм-канале в 15:48 мск. Тревога продлилась 12 минут.
Ранее Развожаев пояснял, что некоторые сигналы воздушной тревоги отменяются быстро из-за запусков ложных целей с украинской стороны.
По его словам, таким образом ВСУ «прощупывают систему обороны полуострова». «В любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги», — призвал он жителей Севастополя.
Крым и Севастополь регулярно подвергаются ракетным атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, одна из крупнейших произошла 23 июня.
Тогда полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены.
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