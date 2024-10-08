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Военная операция на Украине ,  
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Воздушная тревога в Севастополе продлилась 12 минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителям Севастополя и окрестностей рекомендовали спрятаться в укрытия из-за опасности ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сказано в сообщении в его телеграм-канале в 15:48 мск. Тревога продлилась 12 минут.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее Развожаев пояснял, что некоторые сигналы воздушной тревоги отменяются быстро из-за запусков ложных целей с украинской стороны.

По его словам, таким образом ВСУ «прощупывают систему обороны полуострова». «В любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги», — призвал он жителей Севастополя.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются ракетным атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, одна из крупнейших произошла 23 июня.

Тогда полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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